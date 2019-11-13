Понад 19 тисяч жертв: у Криму окупанти скоїли військовий злочин

В окупованому Росією Криму на примусову військову службу призвали близько 19 тисяч осіб.

Про це для "УНН" розповів постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Він зазначив, що факти військового призову Росією на українському півострові ретельно документуються і надсилаються регулярно у вигляді повідомлень в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

"До речі, вже скоро, у грудні-листопаді Офіс щороку публікує звіт про діяльність попереднього розслідування. І в торішньому звіті за 2018 рік там було чітко зазначено, що можливим військовим злочином Росії у Криму є примусовий призов. Цифра там – майже 19 тисяч. І це – наймасовіший і постійний військовий злочин, який скоюється кілька разів на рік", – наголосив Кориневич.

Він додав, що представництво документує всі факти злочинів і далі передає їх правоохоронцям.

Російські військові у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, морські піхотинці, які базуються в Херсонській області, заявили, що на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть зробити прорив російські військові.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!