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13 листопада • оновлено в 15:07
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/ Розслідування

Понад 19 тисяч жертв: у Криму окупанти скоїли військовий злочин

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В окупованому Росією Криму на примусову військову службу призвали близько 19 тисяч осіб.

Про це для "УНН" розповів постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Він зазначив, що факти військового призову Росією на українському півострові ретельно документуються і надсилаються регулярно у вигляді повідомлень в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

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"До речі, вже скоро, у грудні-листопаді Офіс щороку публікує звіт про діяльність попереднього розслідування. І в торішньому звіті за 2018 рік там було чітко зазначено, що можливим військовим злочином Росії у Криму є примусовий призов. Цифра там – майже 19 тисяч. І це – наймасовіший і постійний військовий злочин, який скоюється кілька разів на рік", – наголосив Кориневич.

Він додав, що представництво документує всі факти злочинів і далі передає їх правоохоронцям.

Російські військові у Криму

Російські військові у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, морські піхотинці, які базуються в Херсонській області, заявили, що на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть зробити прорив російські військові.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Граждане РФ согласно закону РФ призваны на действительную службу. Вот что на самом деле происходит в Крыму. Простое выполнение норм действующего законодательства
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Чмырьё шароварное день и ночь без устали кляузы строчит
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Не знаю как у вас, где все "новобранцы" за поребриком, но в России, служба в ВС - почётная обязанность ...
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