Понад 19 тисяч жертв: у Криму окупанти скоїли військовий злочин

В окупованому Росією Криму на примусову військову службу призвали близько 19 тисяч осіб.
Про це для "УНН" розповів постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.
Він зазначив, що факти військового призову Росією на українському півострові ретельно документуються і надсилаються регулярно у вигляді повідомлень в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
"До речі, вже скоро, у грудні-листопаді Офіс щороку публікує звіт про діяльність попереднього розслідування. І в торішньому звіті за 2018 рік там було чітко зазначено, що можливим військовим злочином Росії у Криму є примусовий призов. Цифра там – майже 19 тисяч. І це – наймасовіший і постійний військовий злочин, який скоюється кілька разів на рік", – наголосив Кориневич.
Він додав, що представництво документує всі факти злочинів і далі передає їх правоохоронцям.
Російські військові у Криму
Як повідомляв OBOZREVATEL, морські піхотинці, які базуються в Херсонській області, заявили, що на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть зробити прорив російські військові.
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