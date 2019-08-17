Понад 100 машин: у Миколаєві пасажири влаштували бійку з таксистами

У Миколаєві в ніч на 17 серпня сталося відразу дві бійки між пасажирами і водіями таксі.

Про це повідомило місцеве видання "Новости-N". Перша масштабна бійка сталася на вул. 3-й Слобідській біля будинку № 51 (навпроти ринку "Юліана").

Тут п'яний пасажир, що посварився з таксистом, почав трощити його автомобіль, у результаті чого в машині було розбито кілька вікон.

Водій запросив по рації підмогу, і буквально за 10-15 хв на місце події з'їхалося понад 100 автомобілів таксі.

Через це вулиця була повністю заблокована для руху на відрізку від проспекту Центрального (Леніна) до вул. Чкалова, навіть патрульні автомобілі поліції не змогли проїхати до місця події – довелося йти пішки.

Фото з місця бійки novosti-n.org

Відомо, що всіх учасників інциденту доставили в Центральний райвідділ поліції, щоб розібратися у тому, що сталося.

"Приблизно за таким же сценарієм розвивався ще один конфлікт між таксистом і пасажирами біля будинку №19 на вул. Бутоми", – додали журналісти.

Фото з місця бійки novosti-n.org

Як писав OBOZREVATEL, у кінці липня в Миколаєві таксист жорстоко побив пасажирку, дізнавшись, що вона забула гаманець і не може оплатити проїзд.

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