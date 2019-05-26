Помстилися за побратима: ЗСУ розгромили позицію терористів на Донбасі. Опубліковано відео

ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.

Про це в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши відповідне відео. За його словами, це сталося на околицях окупованої Горлівки.

"Піхота 1-го батальйону 53-й бригади була змушена точно насипати у відповідь. Було за що. При обстрілі ось саме з того самого місця, яке горить, отримав поранення наш боєць з розвідувальної роти. Щоб придушити вогонь супротивника, піхоті довелося у відповідь відпрацювати спочатку з КПВТ, а після точно з СПГ", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вісім бійців ЗСУ потрапили в полон на Донбасі. Незабаром була названі їх імена і опубліковані фото.

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