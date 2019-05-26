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/Розслідування

Помстилися за побратима: ЗСУ розгромили позицію терористів на Донбасі. Опубліковано відео

2.4тЧитати матеріал російською

ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.

Про це в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, опублікувавши відповідне відео. За його словами, це сталося на околицях окупованої Горлівки.

"Піхота 1-го батальйону 53-й бригади була змушена точно насипати у відповідь. Було за що. При обстрілі ось саме з того самого місця, яке горить, отримав поранення наш боєць з розвідувальної роти. Щоб придушити вогонь супротивника, піхоті довелося у відповідь відпрацювати спочатку з КПВТ, а після точно з СПГ", - розповів він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вісім бійців ЗСУ потрапили в полон на Донбасі. Незабаром була названі їх імена і опубліковані фото.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини ЛНРНовини Донбасу
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Блохина Марина
Блохина Марина
Спacибо тoмy, кто покaзал мнe этoт прeкрacный cайт http://difimas.com/843c3vj Пpoстo пройдя опpос получила пoчти полyгoдовую заpплату)) Пользyйтесь, покa ещe есть вoзможноcть=)
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеровские трусливые уебища фейками кого хочеш поедят)))
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Имбицил снял горящий пердак киборга и выдал за перемогу!
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