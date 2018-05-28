Помстилися за бійця ЗСУ: з'явилися фото потужного удару по терористах "ДНР"

У зоні проведення ООС на Донбасі бійці ЗСУ знищили дві бойові машини терористів "ДНР", помстившись таким чином за поранення українського військовослужбовця.

Про це у Facebook розповів волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що це сталося на Світлодарській дузі. Також він опублікував фото потужних ударів по позиціях окупантів.

За його словами, 4 травня терористи вели обстріл позицій українських військових у цьому районі з БМП. Один із боєприпасів розірвався поблизу бійця і йому відірвало два пальці на лівій руці. Після цього бійці ЗСУ спланували спеціальну операцію зі знищення позиції бойовиків, почавши з вивчення місцевості.

"Шукали позицію і шукали БМП з якої тоді був проведений обстріл. І знайшли, але на позиція виявилася не тільки БМБ-1, але і МТЛБ-ЗУ", - розповів волонтер.

"Група висунулася, були підняті наші безпілотники і почалася операція. Відразу побачили особовий склад противника, який бігав по позиції взад-вперед, тому спочатку вирішили ліквідувати їх, потім взятися за бойову машину, адже вона все-одно вже нікуди не дінеться. Два попадання лягли прямо в бліндаж, потім перевели вогонь на техніку. З трьох пострілів, два лягли в трьох метрах від МТЛБ-ЗУ, а третім прямо в "ніс" їй потрапили", - розповів Мисягін.

"У саму БМП група точно "занести" не встигла. По рації прийшла інформація, що з сусіднього сепарского опорника виїхала ще одна БМП і почала працювати - вона була ближче до групи, тому було прийнято рішення, що раз вже "йде робота", і все поки виходить то і її не варто оминати увагою. Швидко пристрілялися і з 12 пострілів 2 точно лягли в ціль. Потрапили під правий борт і під ніс", - повідав волонтер.

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