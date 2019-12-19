"Помста за зраду": стало відомо, хто "злив" українського олігарха

Документ про співпрацю з Комітетом держбезпеки СРСР передали "колеги Віктора Пінчука по роботі в КДБ".
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-співробітник спецслужб, а зараз народний депутат України Андрій Деркач.
Віктор Пінчук
Колаж
Депутат також пояснив мотиви, чому вони це зробили, а він, у свою чергу, опублікував.
"Цей документ передали мені колеги Віктора Михайловича. Їхня відповідь – це відповідь на зраду і образи з боку агента КДБ. Я ж опублікував цю інформацію, знаючи, який резонанс вона викличе", – заявив Деркач.
Він розповів, що це допоможе "відкрити очі" суспільства і правоохоронців на діяльність олігарха.
"І чим більший резонанс, тим більше уваги суспільства і правоохоронців до злочинного сценарію олігарха і агента Валерія по демонтажу української держави, метою якого є знецінення всіх державних активів і скупка "за борги" на тлі зростання державного боргу", – додав нардеп.
Олігарх у 1987 році, якщо вірити документу, зобов'язався співпрацювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій".
Facebook Андрія Деркача
Як повідомляв OBOZREVATEL :
На прес-конференції в Києві позафракційний народний депутат Андрій Деркач заявив, що український олігарх Віктор Пінчук був агентом Комітету держбезпеки Радянського Союзу. Депутат показав підписку про співпрацю "агента Валерія".
Після того, як вибухнув скандал, у Фонді Віктора Пінчука заявили, що вважають цю інформацію вигадкою і провокацією.
Пізніше в інтерв'ю OBOZREVATEL Андрій Деркач, сам у минулому співробітник спецслужб, розповів скандальні подробиці цієї гучної справи.
Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів, що Пінчук безпосередньо не причетний до замовного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, однак він організовував інформаційні кампанії з відбілювання репутації свого тестя – другого президента України Леоніда Кучми.
Другий президент України Леонід Кучма і його зять – олігарх Віктор Пінчук
Цензор
Зокрема, завданням Пінчука було дискредитувати справжність плівок Мельниченка, які містять докази прямої відповідальності Кучми за кричущий злочин.
Віктор Пінчук входить у ТОП-3 найбагатших українців.
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