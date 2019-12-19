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19 грудня • оновлено в 20:47
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"Помста за зраду": стало відомо, хто "злив" українського олігарха

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Документ про співпрацю з Комітетом держбезпеки СРСР передали "колеги Віктора Пінчука по роботі в КДБ".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-співробітник спецслужб, а зараз народний депутат України Андрій Деркач.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

Колаж

Депутат також пояснив мотиви, чому вони це зробили, а він, у свою чергу, опублікував.

"Цей документ передали мені колеги Віктора Михайловича. Їхня відповідь – це відповідь на зраду і образи з боку агента КДБ. Я ж опублікував цю інформацію, знаючи, який резонанс вона викличе", – заявив Деркач.

Він розповів, що це допоможе "відкрити очі" суспільства і правоохоронців на діяльність олігарха.

"І чим більший резонанс, тим більше уваги суспільства і правоохоронців до злочинного сценарію олігарха і агента Валерія по демонтажу української держави, метою якого є знецінення всіх державних активів і скупка "за борги" на тлі зростання державного боргу", – додав нардеп.

Олігарх у 1987 році, якщо вірити документу, зобов'язався співпрацювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій".

Олігарх у 1987 році, якщо вірити документу, зобов'язався співпрацювати з Комітетом держбезпеки СРСР під ім'ям "Валерій".

Facebook Андрія Деркача

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Теми
Ексклюзив Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Віктор Пінчук Леонід Кучма Андрій Деркач
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України скандали
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а толку?тоже б.дь сенсацию нашли.
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