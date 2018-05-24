"Помста за війну": українка втекла від чоловіка-німця з дітьми, звинувативши його в фашизмі

Громадянин Німеччини намагається відсудити своїх дітей, народжених від українки, яка забороняє йому бачитися з дітьми і стверджує, що на це є вагомі причини.

Анатоль і Ірина зустрілися шість років тому під час відпочинку в Криму і через два роки одружилися. Коли народилася дитина, переїхали до Німеччини, де син Еміль отримав громадянство, а ось Ірина на чужині не прижилася, передає ТСН.

"Вона почала говорити дивні речі, що німці крадуть дітей у закордонних жінок", - говорить Анатоль Юнг. Потім дружина зібралася провідати маму, чоловік не перешкоджав. Дозвіл на вивезення сина було дано на шість тижнів, але українка не повернулася.

"Я був шокований", - зізнався німець.

Чоловік приїжджав вмовляти Ірину повернутися, а коли це не спрацювало, пара розлучилася. На судах з'ясувалося, що у жінки під час конфлікту народилася ще одна дитина, але вона про неї промовчала. Печерський суд постановив задовольнити позов батька: оскільки старший син Еміль є громадянином Німеччини - він повинен їхати за кордон.

Однак Солом'янський апеляційний суд разом з соцслужбами став на бік матері, заборонив виїзд дитини за кордон і обмежив спілкування з батьком. "Скоротили мої візити до шести годин в місяць", - обурюється Юнг.

Під час візитів Ірина до дітей наближатися не давала, забороняла фотографуватися і ображала, а протягом останнього року взагалі перестала відкривати двері колишньому чоловікові, поліції та виконавчій службі. Пояснює свої дії жінка своєрідно.

"Він фінансує фашистську організацію. Вони планують третю світову війну. Йому не діти потрібні, йому взагалі сім'я не потрібна. Він просто хоче помститися за Другу світову війну", - вважає вона.

Чоловіка вона також звинувачує у фінансовій неспроможності утримувати сім'ю. "У нього немає грошей, він в постійному мінусі", - стверджує українка.

Німець зате озвучив інші факти - про те, що колишня дружина взагалі не виходила на зв'язок, коли він просто пересилав гроші на картку. Тому тепер кошти Анатоль залишає адвокату, до якого Ірина повинна прийти і забрати з підписом, що буде витрачати виключно на дітей.

Жінка в свою чергу стверджує, що робити цього не хоче, щоб раптом не підписати чого зайвого, тому що нібито вже була спроба забрати дитину силою. На які ж гроші тоді живе - не зізнається.

"Я не працюю. А зараз всі, знаєте, беруть хабарі і добре живуть", - говорить вона.

Юристи кажуть, що свої зобов'язання порушують обидві сторони, тому примусити їх до дотримання судових рішень повинна виконавча служба. Суди ж теоретично можуть тривати до повноліття дітей, тому батьки все ж повинні знайти рішення самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець виграв суд проти дружини за пост в Instagram.