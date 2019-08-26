Помста "ДНР"? Спливла нова інформація про вбивство командира "Айдар" на Донбасі

На Донбасі терористи "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ у відповідь на втрати в своїх рядах.

Про це в Facebook повідомив відомий український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов.

Він пов'язав інформацію про обстріл з загибеллю командира взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихона Курбатова.

"Окупована Горлівка ГБ№2 (основний оркогоспіталь регіону): на 23:30 (25 серпня) недобитий орк, кульове! З чуток, і мінімум 1 оркотруп - поки "в полі". До вечора відповідь від ЗСУ вихоплюють", – написав він .

Раніше Чернов зазначив, що заява перемир'я на Донбасі йде "на шкоду Україні і на благо "Л/ДНР".

"Інформативно заявляю, що кожне з подібних "перемир'їв", особливо затяжне нинішнє - йде на благо ОРДЛОвській погані! Адже, майже тотально невірні дії України на економічному фронті та її майже тотальна бездіяльність на релігійному, інформаційному, культурному фронтах - тривають!" – написав він в мережі.

Тихон Курбатов Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер в результаті обстрілу поблизу окупованій Горлівки.

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