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/ Розслідування

Помста "ДНР"? Спливла нова інформація про вбивство командира "Айдар" на Донбасі

12.7т Читати матеріал російською

На Донбасі терористи "ДНР" обстріляли позиції ЗСУ у відповідь на втрати в своїх рядах.

Про це в Facebook повідомив відомий український лікар, засновник проекту "Колаборанти, які бувають в Україні" Олександр Чернов.

Він пов'язав інформацію про обстріл з загибеллю командира взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихона Курбатова.

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"Окупована Горлівка ГБ№2 (основний оркогоспіталь регіону): на 23:30 (25 серпня) недобитий орк, кульове! З чуток, і мінімум 1 оркотруп - поки "в полі". До вечора відповідь від ЗСУ вихоплюють", – написав він .

Раніше Чернов зазначив, що заява перемир'я на Донбасі йде "на шкоду Україні і на благо "Л/ДНР".

"Інформативно заявляю, що кожне з подібних "перемир'їв", особливо затяжне нинішнє - йде на благо ОРДЛОвській погані! Адже, майже тотально невірні дії України на економічному фронті та її майже тотальна бездіяльність на релігійному, інформаційному, культурному фронтах - тривають!" – написав він в мережі.

Тихон Курбатов

Тихон Курбатов

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов. Він помер в результаті обстрілу поблизу окупованій Горлівки.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Чорнов
Місце
Україна
Теги
ООС Генеральний штаб ЗСУ Донбас
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На Донбассе террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах.......Так значится вшивое всу начинае обстрелы, а потом летит ответочка?
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филипп филипыч
филипп филипыч
курбатов хотел воевать и жить. не знал что бывает либо это либо то
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филипп филипыч
филипп филипыч
чувак пишет про коллаборантов (стало быть про украинцев) и называет их орками и поганью. классический пример отношения западенцев к жителям востока.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
филипп филипыч, это нервно-психический, как большинство майданутых)
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