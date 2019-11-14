Четыре часа спасатели тушили пожар на военных складах в Винницкой области. В это раз обошлось без жертв – на объекте не было боеприпасов.

Но целый ряд предыдущих инцидентов на арсеналах вылились в инициативу Верховной Рады, которая в конце октября одобрила создание временной следственной комиссии по пожарам и взрывам на складах боеприпасов. А спустя несколько дней Владимир Зеленский подписал указ о мерах по улучшению состояния хранения боеприпасов. Кабмин обязали выделить необходимые средства, урегулировать особый режим использования территории вокруг военных объектов, а Минобороны – провести инвентаризацию боеприпасов, организовать электроснабжение арсеналов и обеспечить мониторинг потенциально опасных объектов. Генеральный штаб во исполнение указа должен повысить уровень безопасности складов "с учетом стандартов НАТО".

По большому счету два вышеперечисленных шага свидетельствуют лишь о том, что правоохранительная система не справляется с расследованием ранее случившихся ЧП, а военные до сих пор не наладили эффективную охрану боеприпасов. Если бы каждое происшествие на военных складах расследовалось должным образом, а виновные наказывались, то не было бы никакой необходимости создавать парламентские комиссии и издавать подобный указ, тем более, что он декларирует совершенно очевидные вещи, которые должны делаться просто "по умолчанию"! Работай соответствующие государственные структуры добросовестно, не было бы никакой необходимости регулировать эти вопросы в ручном режиме.

Новини Турецкий вектор украинской оборонки

Мы прекрасно помним, что пожары на военных складах именно в последние годы стали едва ли не традицией. В марте 2014 года произошел пожар на танковом складе в Кривом Роге (Днепропетровской области). В ноябре 2015 года – пожар на складе боеприпасов ВСУ в Сватово Луганской области, погибло четыре человека.

В марте 2017 года огонь и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах воинской части в Балаклее (Харьковская область). В результате инцидента погиб один человек. В сентябре 2017 года взрывы произошли на военных складах в поселке Калиновка (Винницкая область). В мае 2018 года снова возгорание и взрывы в Балаклее на территории, которую разминировали после прошлогоднего ЧП. В октябре 2018 года - детонация на арсенале неподалеку от села Дружба на юг от Ични (Черниговская область). Горели склады 6-го арсенала Минобороны.

После каждого инцидента прокуроры охотно делились версиями, допущениями, обещали объективное профессиональное расследование и наказание виновных. Шло время, информационный шум спадал, наступала тишина. И так до очередного пожара.

Каковы результаты расследований, кто виноват в случившемся? На все эти вопросы до сих пор нет четкого и внятного ответа. Что послужило причиной чрезвычайных происшествий, в результате которых гибли люди и наносился колоссальный ущерб обороноспособности. А ведь боеприпасы – наше больное место (тот же Луганский патронный завод остался на оккупированной территории).

Что это, диверсия или наплевательское отношение к своим служебным обязанностям должностных лиц? Ответа до сих пор нет. Уверен, что если бы все должностные лица четко придерживались уже существующих инструкций и положений (даже без "стандартов НАТО"), то трагедий бы не случилось.

В одном случае военный прокурор рассказывал о диверсантах и дроне, который те могли использовать. Если это правда, то выходит, что охрана складов не была организована должным образом. Не были задействованы средства радиоэлектронной борьбы, которые просто необходимы при охране особо важных объектов. Вызывают вопросы и действия самого персонала, который не смог оперативно отреагировать на ситуацию и локализовать огонь на начальном этапе.

Но даже если следствие придет к выводу о возгорании от небрежно брошенного окурка, то и в этом случае речь о той же преступной халатности. Но вне зависимости от причины у каждого ЧП есть конкретные виновники и они до сих пор не названы.

Что в итоге? Гибель людей, огромный материальный ущерб, утраченные боеприпасы (и именно в тот период, когда они крайне необходимы), пробуксовка следствия и отсутствие результатов. И как следствие, попытка навести порядок следственными комиссиями и указами. Увы, но эффект таких шагов будет минимальным, пока не заработает отлаженный механизм с реальной персональной ответственностью и с реальным наказанием виновных.

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