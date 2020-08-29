"Эксперты считают, что все ошибки военного руководства сводятся к нарушению установленного порядка планирования проведения боевых действий по освобождению Иловайская силами АТО... Также, несоответствие фактических действий должностных лиц указанным требованиям и оперативной обстановке, которая изменилась".... "Военное руководство Украины после вторжения российских войск, которое началось до событий в Иловайске, не изменило свой замысел и не отдало приказы по отступлению, или другим действиям военнослужащим....

Следствие и эксперты обращают внимание на тот факт, что в этот момент не зафиксирован боевой приказ об отступлении. У нас есть показания как Муженко, так и Хомчака о том, что они разговаривали при контактах с Генштабом РФ касательно так называемого "зеленого коридора. Но реального документа, письменного или устного, об отступлении следствие не зафиксировало"

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины 2016-2019 гг., фрагменты ДОКЛАДА на комитете ВР по обороне о ЗАВЕРШЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА ПО СОБЫТИЯМ В ИЛОВАЙСКЕ, 2-е сентября 2016-го года.

Шесть лет назад российская армия без объявления войны расстреляла колонну украинских войск, которая согласно договоренности президента РФ Путина и президента Украины Порошенко должна была выйти из окружения без боя по "зеленому коридору". Командующий АТО на Донбассе-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко 28 августа 12 раз вел переговоры с первым замначальника Генштаба ВС РФ Богдановским о маршруте и порядке выхода украинских войск. Однако приказ войскам Муженко по итогу не отдал - хотя должен был указать как именно надо действовать после провала переговоров. Всю ответственность Муженко повесил на командующего сектором "Б" Хомчака, который не бросил своих солдат и остался в окружении до конца, отказавшись от эвакуации в тыл специально высланными за ним группами. В результате не получив ни одного приказа от командования о том, как именно надо действовать в "зеленом коридоре", Хомчак был вынужден принять самый неадекватный вариант действий: выход без боя днем по маршрутам, о которых сообщил россиянам Муженко, и вдоль которых на высотах заняли позиции превосходящие по численности российские войска.

Россияне предложили им сложить оружие перед выходом. Но на совещании в штабе Хомчака все командиры окруженных украинских подразделений отказались от сдачи оружия без боя. Все командиры пошли вместе с бойцами и могли погибнуть также как все - как погибли, например, командир 51-й мехбригады Пивоваренко и командир 121-й бригады связи Кифоренко.

Это была абсолютно безнадежная ситуация, о чем знали окруженные. Но ради чести нашей страны они проявили абсолютный героизм. Герои Иловайска показали всему миру, что украинцы не сдаются, и готовы идти на массовое самопожертвование.

В этот день защитники Украины понесли самые тяжелые потери за всю войну - 222 бойца ВСУ, НГУ, МВД пали смертью храбрых, расстрелянные россиянами, еще 18 человек по сей день считаются пропавшими без вести. Всего в ходе Иловайской операции в период с 7 по 30 августа погибло 368 украинских воинов, 18 считаются пропавшими без вести.

Расследование событий в Иловайске полностью завершено Генеральной прокуратурой в 2017-м году, вывод озвучен на пресс-конференции самим генпрокурором Луценко, более детально он ответил на заседании комитета по обороне. Сейчас в 2020-м году Генеральная прокуратура просто повторила тот же самый фрагмент выводов, который уже был озвучен три года назад, но не в полном объеме, как это сделал Луценко.

При Порошенко дело лежало три года, но так и не было передано в суд. Теперь уже год дело лежит без движения при Зеленском - и даже хуже, дело сейчас пытаются явно уничтожить. Генпрокурор Рябошапка уволил следователя Олега Марущака, который начинал дело и наиболее компетентен в материалах, и передал дело в СБУ, где им некому заниматься, и никто на дело не тратит время.

Шесть лет вместо правды о трагедии мы слышим ложь. Шесть лет я требую суда, но власти отказывают народу в правде про Иловайск. Пропаганда Порошенко до сих пор нагло обманывает украинцев, что операцию по окружению Донецка и по взятию Иловайска планировали не Порошенко и Муженко, а... Коломойский, Корбан и Бутусов, а потери произошли якобы из-за "неуправляемых добровольцев". До сих пор плюют этим дерьмом в память о погибших, до сих пор унижают память павших Героев, хотя публичные выводы генпрокурора Луценко однозначно опровергают вранье пропаганадистов и подтверждают мою версию происшедшего, о чем я пишу с 2014-го.

Сейчас также лжет Зеленский, хотя на знаменитых дебатах на стадионе он лицемерно бросил своему оппоненту вопрос, почему никто не сидит за Иловайск. Зеленский забыл, как 27 августа он писал в своем фейсбуке "помогите или будьте прокляты" - так это вы про себя сейчас написали, Владимир Александрович. Вы не помогли, ничем не помогли.

Мне было непонятно, если честно, почему Порошенко запрещал Луценко передавать дело в суд - он поверил Путину, он действовал под давлением наших требующих мирных решений западных союзников, и это стоило бы честно изложить на суде как о причине трагических решений. Из таких трагедий, из глупых самонадеянных решений надо делать выводы, чтобы становиться сильнее, чтобы превратить Иловайск в символ обличения путинской агрессии. Вместе с тем, стоит отметить, что при Порошенко прокуратура подготовила дело для передачи в суд, и чтобы начать его рассмотрение не хватает всего лишь политической воли.

Но я понял, почему блокируют суд только сейчас, когда Иловайск запретил передавать в суд уже Зеленский. При Зеленском всякое движение по делу остановлено наглухо.

Проблема не только в каких-то внутриполитических раскладах. Проблема в отношениях с Россией. Если Порошенко и Муженко на суде расскажут об общении с руководством РФ, то заочный приговор придется выносить не каким-то российским генералам. Заочное обвинение в убийстве и исчезновении без вести 240 украинцев 29 августа 2014-го придется предъявить президенту РФ Путину.

То есть человек, с которым Порошенко подписал Минск, а Зеленский пытается посмотреть в глаза, должен быть обвинен в организации агрессии, на которую наше государство не ответило объявлением войны. Путину должен быть объявлен заочный приговор в убийстве украинцев, что по сути уничтожает любые мирные переговоры. И ставит вопрос - а почему у нас еще сохраняются дипломатические отношения с агрессорами? Дело Иловайска - это дело о разрыве отношений с РФ. Иловайск - это клеймо, которым мы должны на века заклеймить врага.

И это медаль Почета, которой мы обязаны удостоить всех погибших и выживших, кто отдал жизнь, здоровье, кто потерял друзей. Это боль и подвиг нашего народа, о которых лгать недопустимо.