"Поминки" по Бабченку: на Майдані відсвяткували "воскресіння" журналіста

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

На Майдані в Києві друзі і колеги російського журналіста Аркадія Бабченка відсвяткували його "воскресіння".

Журналісти принесли на акцію шампанське і вигукували тост "за воскресіння Бабченка", передає "Громадське".

На акцію прийшли кілька десятків людей, які пили шампанське і радісно обіймалися один з одним.

Варто відзначити, що спочатку планувалося, що акція буде присвячена пам'яті Аркадія Бабченка, інформація про смерть якого з'явилася 29 травня.

У той же час, в Москві біля Центрального будинку журналістів пройшла акція, присвячена Бабченку. Навіть після спростування інформації про його смерть, захід вирішили не скасовувати, передає "Відкрита Росія".

На нечисленну акцію прибули співробітники ОМОНу і затримали двох осіб.

Аркадій Бабченко виявився живий, але акцію його пам'яті у Центрального Будинку журналіста вирішили не скасовувати. Що прийшли туди зустрів ОМОН. Двох учасників вже затримали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU - Команда ОР (@openrussiateam) 30 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.