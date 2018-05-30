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"Поминки" по Бабченку: на Майдані відсвяткували "воскресіння" журналіста

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Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

На Майдані в Києві друзі і колеги російського журналіста Аркадія Бабченка відсвяткували його "воскресіння".

Журналісти принесли на акцію шампанське і вигукували тост "за воскресіння Бабченка", передає "Громадське".

На акцію прийшли кілька десятків людей, які пили шампанське і радісно обіймалися один з одним.

Варто відзначити, що спочатку планувалося, що акція буде присвячена пам'яті Аркадія Бабченка, інформація про смерть якого з'явилася 29 травня.

У той же час, в Москві біля Центрального будинку журналістів пройшла акція, присвячена Бабченку. Навіть після спростування інформації про його смерть, захід вирішили не скасовувати, передає "Відкрита Росія".

На нечисленну акцію прибули співробітники ОМОНу і затримали двох осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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