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Помилування відхилене: в РФ підтвердили рішення щодо Сенцова

4.1тЧитати новину російською

До комісії з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) РФ надійшли два клопотання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, але вони не були прийняті до розгляду.

"Підтверджуємо, що до комісії з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написане особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - повідомили у прес-службі губернатора округу, передає "Интерфакс".

Зазначається, що клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії. З адміністрації президента вони були передані до комісії з питань помилування в ЯНАО.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Кремль відмовив матері Сенцова у задоволенні прохання про помилування сина у зв'язку з тим, що для початку процедури помилування Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з таким проханням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, у якому розповів, що не збирається здаватися.

Пізніше сестра режисера отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктПорушення прав людини в РосіїУкраїнські політв'язні в РосіїСправа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Думаю, Сенцова не отпускают, так как он не согласился сотрудничать, как Савченко.
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