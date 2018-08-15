Помилування відхилене: в РФ підтвердили рішення щодо Сенцова

До комісії з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) РФ надійшли два клопотання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, але вони не були прийняті до розгляду.

"Підтверджуємо, що до комісії з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написане особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - повідомили у прес-службі губернатора округу, передає "Интерфакс".

Зазначається, що клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії. З адміністрації президента вони були передані до комісії з питань помилування в ЯНАО.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Кремль відмовив матері Сенцова у задоволенні прохання про помилування сина у зв'язку з тим, що для початку процедури помилування Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з таким проханням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, у якому розповів, що не збирається здаватися.

Пізніше сестра режисера отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.