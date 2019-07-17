Помилування ув'язнених Путіним і Зеленським: Денисова уточнила, про кого йде мова

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова уточнила, кого можуть помилувати президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін.

Про це вона сказала в ході візиту в Лефортовський районний суд Москви, де 17 липня відбулося судові засідання щодо продовження запобіжного заходу українським морякам.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи можуть бути помилувані українські військовополонені моряки, вона уточнила, що про них не йдеться.

"Це не пов'язані речі, і не пов'язані з нашими моряками. У нас є 150 чоловік - утримуваних осіб, громадян України в російських в'язницях, а є 35 осіб, яких надала Москалькова - утримуваних громадян Росії у виправних установах в Україні. Йшлося про цих осіб, прізвища я поки не буду розголошувати", - зазначила український омбудсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході засідання суду 17 липня шести українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці. Російський суд ухвалив: клопотання слідства задовольнити, продовжити обвинуваченим Власюку, Гриценко, Драчу, Зінченко, Головашу і Попову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на три місяці, до 24 жовтня.

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