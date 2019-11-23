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23 листопада • оновлено в 21:48
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Помічника Зеленського звинуватили в зв'язках з олігархом Путіна: він відреагував. Відео

3.3т
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Помічник президента України Андрій Єрмак пов'язаний з одіозним російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Як заявили журналісти "Прямого", Єрмак через власну компанію "Інтерпромфінанс-безпека" має спільний бізнес з компанією "Сарич".

Ця компанія раніше була українською, проте вона перереєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга - друга глави РФ Володимира Путіна і будівельника Кримського мосту.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

24 канал

Стверджується, що люди Ротенберга увійшли в напрямки до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Сам Єрмак на інтерв'ю "Прямому" не погодився, а коли його запитали про компанію, то він відповів, що "хотів би закрити компанію, але не може".

"Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв‘язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", - сказав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак погодився допомогти розслідувати "втручання України" в американські вибори, яке розвідка США визнала спецоперацією Росії проти України.

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Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Какое то дежавю.переводчик гройсмана
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да все они и из старых и из новых если бизнесом занимались серьезным повязаны между собою и олигархами
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