Помічник Путіна таємно приїхав у "ДНР"

Помічник президента РФ Владислав Сурков прибув із таємним візитом до захопленого терористами українського Донецька.

Про це повідомив "депутат" "ДНР" Владислав Бердичівський у своєму Telegram-каналі. Інформацію підтвердила низка інших джерел.

"З огляду на те, що крім інформації про відвідування "ДНР" В.Ю. більше нічого не просочилося – серед присутніх на нарадах немає любителів України, що затаїлися", – повідомив він.

Водночас канал "Охоронець" розповів про візит "фахівця з інформаційних воєн" Андрія Манойло.

"Зачастили до Донецька з Москви гості. Просочилися дані, що в республіці Владислав Сурков. Також заїхав до "ДНР" відомий у певних колах як фахівець з інформаційних воєн, кадровий розвідник, член наукової ради при Раді безпеки Російської Федерації Андрій Манойло", – йдеться в дописі.

Тут же додали, що з ким зустрічався Владислав Юрійович, крім ватажка "ДНР", поки неясно.

Владислав Сурков КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст, колишній в'язень Кремля Володимир Фомічов заявив, що Сурков віддає прямі накази ватажка терористів "ДНР" Денису Пушиліну.

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