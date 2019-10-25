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25 жовтня • оновлено в 09:21
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/ Розслідування

Помічник Путіна таємно приїхав у "ДНР"

4.1т Читати матеріал російською

Помічник президента РФ Владислав Сурков прибув із таємним візитом до захопленого терористами українського Донецька.

Про це повідомив "депутат" "ДНР" Владислав Бердичівський у своєму Telegram-каналі. Інформацію підтвердила низка інших джерел.

"З огляду на те, що крім інформації про відвідування "ДНР" В.Ю. більше нічого не просочилося – серед присутніх на нарадах немає любителів України, що затаїлися", – повідомив він.

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Водночас канал "Охоронець" розповів про візит "фахівця з інформаційних воєн" Андрія Манойло.

"Зачастили до Донецька з Москви гості. Просочилися дані, що в республіці Владислав Сурков. Також заїхав до "ДНР" відомий у певних колах як фахівець з інформаційних воєн, кадровий розвідник, член наукової ради при Раді безпеки Російської Федерації Андрій Манойло", – йдеться в дописі.

Тут же додали, що з ким зустрічався Владислав Юрійович, крім ватажка "ДНР", поки неясно.

Помічник Путіна таємно приїхав у "ДНР"
Помічник Путіна таємно приїхав у "ДНР"
Владислав Сурков

Владислав Сурков

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст, колишній в'язень Кремля Володимир Фомічов заявив, що Сурков віддає прямі накази ватажка терористів "ДНР" Денису Пушиліну.

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Особи
Владислав Сурков Володимир Путін
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Весь списочный состав украинского националистического полка «Азов» оказался выложен в Тelegram. С данной информацией (включая паспортные данные) может ознакомиться любой желающий.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Почему тайно если о визите сообщили?
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