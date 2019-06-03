"Померти в Росії": в Криму поскаржилися на свавілля окупантів у лікарнях

Жителі тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим) скаржаться на відсутність в лікарнях міста ліків для інсулінозалежних людей з цукровим діабетом.

Крім того, люди обурюються через недбале ставлення до них працівників. П'яні медики буквально відправляють додому помирати людей у важкому стані. Скріншот такого крику душі опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

Лікарня у Криму "Антикор"

"Моя сусідка кричала допомогти забрати її чоловіка з 1-ої міської лікарні, інакше він помре без інсуліну. Її чоловіка забрала швидка допомога з дачі в діабетичній комі, і у них не було інсуліну. Його повезли в 1-шу міськлікарню, але й там інсуліну не виявилося. Лікар подзвониви дружині й запропонував забрати чоловіка з лікарні. Сусід поїхав забирати, а там п'яний лікар видав їм людину при смерті й зняв ыз себе відповідальність. Сусід у лікаря запитав — а якщо людина помре по дорозі додому? Відповідь була: "Ну, що ж..." — скаржиться одна з місцевих мешканок.

У коментарях під постом користувачі відзначили, що ця розповідь відображає всю суть життя Криму в окупації та мовчазної згоди на це тих, хто підтримав анексію.

"Севастополь. Федеральна програма "Померти в Росії" особливо успішно в Криму і Севастополі реалізується серед діабетиків", "Припущенням "може, я не маю права критикувати роботу лікарів", кримчанин з усією очевидністю сам відповів на питання "тварь я тремтяча чи право маю?", "Все для вас, все, як ви хотіли", — пишуть користувачі.

Севастополь

Федеральна програма "Померти в Росії" особливо успішно в Криму і Севастополі реалізується серед діабетиків

Ось, наприклад, почитайте, як це відбувається pic.twitter.com/DdlYQTeGUC - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 2 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдина державна лікарня в місті Щолкіно, яка знаходиться на сході окупованого Росією Криму, знаходиться в катастрофічному стані. Вона практично зруйнована: з тріщинами на стінах, чорним грибком і фанерою замість скла. Місцевих жителів лякає не тільки стан лікарні, але й відсутність в ній кваліфікованих фахівців.

Подібна ситуація склалася і в Керчі. Там люди скаржаться на "убиті" лікарні і дитсадки, а також на те, що медицина опинилася на межі, оскільки немає головних фахівців.

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