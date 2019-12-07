В Україні стався секретний ядерний вибух: люди масово захворіли на рак

У Харківській області, для гасіння пожежі на газовій свердловині біля села Хрестище, підірвали ядерну бомбу. Так звана операція "Факел", яка пройшла в 1972 році, призвела до масових захворювань на рак у місцевих жителів.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Радянські власті вирішили провести експеримент з атомною зброєю, коли на газовому родовищі в Харківській області почалася пожежа.

Підземний ядерний вибух, який повинен був загасити вогонь, готували в Москві, під наглядом КДБ, в умовах надзвичайної секретності, а подробиці операції досі зберігаються в Росії під грифом "державна таємниця" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Ядерний вибух на Харківщині

Безпосередньо перед вибухом місцевих жителів вивезли на відстань семи кілометрів від місця проведення експерименту. Однак все пішло не за планом – вибух буквально "вирвався" назовні атомним грибом.

"Нас сильно трусонуло. Там було велике начальство з Москви, Києва і Харкова, стояли вертольоти,"Волги"... вони були в курсі, що це за хлопок, тому всі почали розбігатися. А нам ніхто нічого не говорив", – розповів один з очевидців події.

Всього через півгодини після підриву ядерного заряду селян повернули додому. Вони пили воду з отруєних радіацією колодязів, їли овочі з заражених городів, пасли худобу на опроміненій землі. Пізніше до місця пожежі почали їздити туристи, а місцеві школярі любили гратися там після навчання.

Село Хрестище на мапі

В результаті, в перші тридцять років після вибуху в найближчих селах кількість онкохворих різко зросла. До початку двохтисячних близько півтори тисячі осіб в околицях вибуху померло від раку, заявили місцеві лікарі.

В результаті газовий факел загасили ліквідатори, яких місцеві називали "бригадою смертників". У процесі гасіння пожежі загинуло 11 ліквідаторів.

"Ми були проти (вибуху - прим.ред.), Пропонували свій варіант. Але Брежнєв і Косигін підписали і дали команду. Там були люди, які були дуже зацікавлені в результатах ядерного вибуху в густонаселених районах, писали дисертацію про це", - розповів ліквідатор Володимир Краснокутський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року в Росії, на військовому полігоні під Архангельськом, прогримів ядерний вибух. Причиною стало невдале випробування нового російського озброєння.

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