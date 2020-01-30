Померли ще двоє терористів, які воювали проти України: в мережі показали фото

У Росії померли двоє терористів "ДНР", які воювали проти України.

Обидва окупантів самоліквідувалися. Фото померлих показали в Telegram-каналі "Анатолий Штірліц" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Найманці РФ Едуард Новіков і Василь Соболєв загинули 29-го і 14-го січня. Обидва терористи знаходилися в базі даних українського сайту "Миротворець".

Василь Соболєв і Едуард Новіков Колаж

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР" Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в зоні Операції Об'єднаних сил українські розвідники взяли в полон пораненого терориста "ДНР". Його кинули інші члени диверсійної групи після вибуху на міні, яку встановили самі ж окупанти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!