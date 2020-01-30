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31 січня • оновлено в 02:55
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Померли ще двоє терористів, які воювали проти України: в мережі показали фото

1.4т
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У Росії померли двоє терористів "ДНР", які воювали проти України.

Обидва окупантів самоліквідувалися. Фото померлих показали в Telegram-каналі "Анатолий Штірліц" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Машину розірвало навпіл: під Донецьком розбилися російські найманці. Фото

Найманці РФ Едуард Новіков і Василь Соболєв загинули 29-го і 14-го січня. Обидва терористи знаходилися в базі даних українського сайту "Миротворець".

Василь Соболєв і Едуард Новіков

Василь Соболєв і Едуард Новіков

Колаж

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Померли двоє терористів "ДНР"

Померли двоє терористів "ДНР"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в зоні Операції Об'єднаних сил українські розвідники взяли в полон пораненого терориста "ДНР". Його кинули інші члени диверсійної групи після вибуху на міні, яку встановили самі ж окупанти.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" смерть
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Отлично, чем больше, тем лучше!
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Chpakovski Aleks
Chpakovski Aleks
Я за вас очень рад! Передавайте привет Кобзону.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отличная новость минус две чурки))
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