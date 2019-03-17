Померла вже в лікарні: у Харкові дівчина вчинила пекельне самогубство, стрибнувши з 16-го поверху

У Харкові 18-річна дівчина наклала на себе руки, зістрибнувши з даху 16-поверхівки.

Про трагедію повідомляє відділ комунікації Національної поліції Харківської області. На даху будинку харків'янка намагалася порізати собі вени і шию, а потім стрибнула вниз.

"Повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Гвардійців Широнінців виявлено дівчину, яка стрибнула з даху 16-поверхового будинку, надійшло в Московський відділу поліції 16 березня о 13:02. На момент приїзду медиків постраждала перебувала в свідомості і повідомила, що хотіла покінчити життя самогубством", – сказано в повідомленні.

Примітно, що померла вона вже в лікарні від отриманих травм.

Правоохоронці вилучили з місця події зошит померлої, в якому вона залишила передсмертну записку. Як стало відомо, дівчина лікувалася від наркотичної залежності і раніше неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 155 КК (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві іноземна студентка наклала на себе руки, стрибнувши з моста, через те, що їй не хотіли продовжувати посвідку на проживання в Україні.

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