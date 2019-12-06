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6 грудня • оновлено в 13:53
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Помер жорстоко побитий у Бахмуті волонтер

4.3т
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Волонтер Артем Мірошниченко з Бахмута, якого жорстоко побили 29 листопада, сьогодні помер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат загиблого, Сергій Мірошниченко.

"Прошу припинити допомогу. Артем помер", – написав Сергій.

Помер жорстоко побитий у Бахмуті волонтер

Артему Мірошниченку було 36 років. Він та його родина допомагали Збройним силам України з перших днів війни. Не раз також прихищали біженців з окупованих територій, зокрема після подій у Дебальцевому взимку 2015-го.

29 листопада на Артема Мірошниченка напали на вулиці Горького у Бахмуті – неподалік від поштового відділення. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали його і почали бити.

"Його наздогнали два жителі міста Бахмут. Одному 16 років, раніше не судимий, другому - 17 років, був судимий за грабунки минулого року. Безпричинно один з них завдав тілесних ушкоджень. Тілесні ушкодження наносив як рукою, так і ногою, коли він (Мірошниченко - Ред.) лежав на землі", - розповідав згодом під час брифінгу Ярослав Меженний, в.о. начальника відділку поліції Бахмута. Він також додав, що бив волонтера молодший нападник.

Під час брифінгу Меженний розповів, що нападники не взяли нічого з речей Мірошниченка. Вони просто покинули його лежати без свідомості - після того, як 16-річний зловмисник намагався відтягти волонтера з тротуару на узбіччя.

"Йому це не вдалосяя - і він кинув його головою об плиту", - заявив в.о. начальника Бахмутського відділку поліції.

Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі.

Артем Мірошниченко

Артем Мірошниченко

Рідні та друзі Артема Мірошниченка переконані: причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

Поліція встановила особи нападників. 16-річний студент, який бив волонтера, був залишений під домашнім арештом. Він займається боксом і змішаними єдиноборствами. І заявив поліцейським, що "просто вирішив відпрацювати свої навички".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві було здійснено замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболева. У результаті загинув його 3-річний син, що знаходився в автомобілі, по якому стріляли кілери. Згодом особи нападників були встановлені. Названо також замовника вбивства депутата.

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Автор
Лілія Рагуцька Лілія Рагуцька
Місце
Україна
Теги
волонтерство побили українця
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
С партсобрания уставший шел домой Иван Трофимыч с жовто-блакитной папкою под мышкой Тихо фонари светили мирным был уснувший город До дверей его подъезда оставалось уж немного Как молодчик в черной куртке и серьгою в левом ухе Выскочил из-за помойки с другом в сапогах кирзовых Побледнел Иван трофимыч и пиздец почуял жопой Вспомнил что забыл в райкоме на столе газету Українська Правда Получить откат с барыги, дать пиздюлей УНА-УНСОвцам За хуевую работу и за неуплату взносов А потом в мозгу сверкнуло член опал потухли трезубцы И Иван трофимыч рухнул на засраные ступеньки С головой пробитой ломом и ножом огромным в жопе До утра лежать остался возле жовто-блакитной папки...
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
С партсобрания уставший шел домой Иван Трофимыч с жовто-блакитной папкою под мышкой Тихо фонари светили мирным был уснувший город До дверей его подъезда оставалось уж немного Как молодчик в черной куртке и серьгою в левом ухе Выскочил из-за помойки с другом в сапогах кирзовые Побледнел Иван трофимыч и пиздец почуял жопой Вспомнил что забыл в райкоме на столе газету Українська Правда Получить откат с барыги, дать пиздюлей УНА-УНСОвцам За хуевую работу и за неуплату взносов А потом в мозгу сверкнуло член опал потухли трезубцы И Иван трофимыч рухнул на засраные ступеньки С головой пробитой ломом и ножом огромным в жопе До утра лежать остался возле жовто-блакитной папки...
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1
0
Ткачук Олег
Ткачук Олег
С партсобрания уставший шел домой Иван трофимыч с жовто-блакитной папкою под мышкой Тихо фонари светили мирным был уснувший город До дверей его подъезда оставалось уж немного Как молодчик в черной куртке и серьгою в левом ухе Выскочил из-за помойки с другом в сапогах кирзовые Побледнел Иван трофимыч и пиздец почуял жопой Вспомнил что забыл в райкоме на столе газету Українська Правда Получить откат с баріги, дать пиздюлей УНА-УНСОвцам За хуевую работу и за неуплату взносов А потом в мозгу сверкнуло член опал потухли трезубцы И Иван трофимыч рухнул на засраные ступеньки С головой пробитой ломом и ножом огромным в жопе До утра лежать остался возле жовто-блакитной папки...
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