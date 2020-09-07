Помер військовий, що підірвався на міні під Новгородським – штаб ООС
Один із двох українських військових, які отримали поранення в результаті підриву на міні автоцистерни АРС-14 біля смт Новгородське Донецької області, 7 вересня помер.
Про це повідомив штаб ООС на сторінці в Facebook. Командування Об'єднаних сил висловило співчуття родині загиблого.
"Від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця", – повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
У неділю, 6 вересня, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14.
У результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Обом бійцям було надано медичну допомогу, вони були доправлені до лікувального закладу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.