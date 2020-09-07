Помер військовий, що підірвався на міні під Новгородським – штаб ООС

Помер один із військових, які підірвалися на міні під Новгородським.

Один із двох українських військових, які отримали поранення в результаті підриву на міні автоцистерни АРС-14 біля смт Новгородське Донецької області, 7 вересня помер.

Про це повідомив штаб ООС на сторінці в Facebook. Командування Об'єднаних сил висловило співчуття родині загиблого.

"Від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця", – повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

У неділю, 6 вересня, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління в районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14.

У результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Обом бійцям було надано медичну допомогу, вони були доправлені до лікувального закладу.

Один із воїнів, які підірвалися на міні, помер. Facebook OOC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

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