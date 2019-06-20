Помер побитий журналіст Комаров: поліція опублікувала фоторобот підозрюваного

Національна поліція України опублікувала фоторобот і прикмети підозрюваного в нанесенні смертельних травм черкаському журналісту Вадиму Комарову.

Він високий, близько 190 см, худий і сутулий, повідомили на сторінці Нацполіції України. У день нападу (в травні 2019) він був одягнений в чорний одяг, з кепкою на голові. Відомо також, що чоловік був повністю лисий.

"В день скоєння злочину чоловік був одягнений в чорну курточку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою, взуття – черевики типу "берці" радянського зразка", – уточнили правоохоронці.

Фоторобот Facebook Національна поліція України

Підозрюваний Facebook Національна поліція України

Підозрюваний Facebook Національна поліція України

Раніше у поліції заявили, що відпрацьовують три основні версії вбивства Вадима Комарова. Глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці змінили обвинувачення з побиття в умисне вбивство після того, як Вадим Комаров помер, так і не вийшовши з коми.

Як писав OBOZREVATEL:

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