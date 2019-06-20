Помер побитий журналіст Комаров: поліція опублікувала фоторобот підозрюваного

Національна поліція України опублікувала фоторобот і прикмети підозрюваного в нанесенні смертельних травм черкаському журналісту Вадиму Комарову.
Він високий, близько 190 см, худий і сутулий, повідомили на сторінці Нацполіції України. У день нападу (в травні 2019) він був одягнений в чорний одяг, з кепкою на голові. Відомо також, що чоловік був повністю лисий.
"В день скоєння злочину чоловік був одягнений в чорну курточку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою, взуття – черевики типу "берці" радянського зразка", – уточнили правоохоронці.
Фоторобот
Facebook Національна поліція України
Підозрюваний
Facebook Національна поліція України
Підозрюваний
Facebook Національна поліція України
Раніше у поліції заявили, що відпрацьовують три основні версії вбивства Вадима Комарова. Глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці змінили обвинувачення з побиття в умисне вбивство після того, як Вадим Комаров помер, так і не вийшовши з коми.
Як писав OBOZREVATEL:
У Черкасах вранці 4 травня побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.
Була озвучена версія, що його могли побити через його публікації про корупцію серед чиновників міста. Зокрема, журналіст піднімав резонансні теми, розповідаючи про скандали і корупцію в регіоні. Матеріали, які він публікував, викликали гостру реакцію місцевих жителів.
Поліція кримінальне провадження за фактом нападу на Комарова перекваліфікувала з статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на "Замах на умисне вбивство".
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