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26 грудня • оновлено в 09:28
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Помер після чергування: стало відомо про трагічну смерть бійця ЗСУ

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У Шепетівці, Хмельницька область у військовій частині помер військовослужбовець ЗСУ Олександр Чуловський.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

Він зазначив, що військовослужбовець помер 20 грудня від серцевого нападу уві сні, після повернення з нічного чергування. За словами Сердюка, Чуловскій ймовірно служив в в/ч А3730.

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"Учасник АТО, Чуловський Олександр, 1991 р.н., уродженець села Дружелюбівка (Калинівський район), Вінницька область. Був призваний на строкову службу, після чого підписав контракт. Поховали Чуловського в його рідній Дружелюбівці", – відмічено в повідомленні.

Олександр Чуловський

Олександр Чуловський

Facebook Сергій Сердюк

Як повідомляв OBOZREVATEL , під час обстрілу російськими терористами 22 грудня в зоні ООС загинув воїн ВСУ з 93-ї бигади Холодного Яру Герман Соловйов.

Також в зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
боєць АТО АТО Збройні сили України
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Хо Хол
Хо Хол
Нажрался до поросячьего визга, обоccaлся, уснул и словил кондратий от метанола в стеклоомывайке.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему трагическая смерть? в чем трагизм? видать просто время пришло... Господь знает кого и когда призывать...
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фил филька
фил филька
убивать людей это достаточно нервная работенка. пошел бы трактористом в своей деревеньке до сих пор бы работал. а вечером к семье счастливый возвращался. но нет. выбрал паренек другой путь как прожить свою жизнь. и как оказалось короткий путь. воинствующее меньшинство, зачем это вам?
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