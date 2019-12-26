Помер після чергування: стало відомо про трагічну смерть бійця ЗСУ

У Шепетівці, Хмельницька область у військовій частині помер військовослужбовець ЗСУ Олександр Чуловський.

Про це в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк.

Він зазначив, що військовослужбовець помер 20 грудня від серцевого нападу уві сні, після повернення з нічного чергування. За словами Сердюка, Чуловскій ймовірно служив в в/ч А3730.

"Учасник АТО, Чуловський Олександр, 1991 р.н., уродженець села Дружелюбівка (Калинівський район), Вінницька область. Був призваний на строкову службу, після чого підписав контракт. Поховали Чуловського в його рідній Дружелюбівці", – відмічено в повідомленні.

Олександр Чуловський Facebook Сергій Сердюк

Як повідомляв OBOZREVATEL , під час обстрілу російськими терористами 22 грудня в зоні ООС загинув воїн ВСУ з 93-ї бигади Холодного Яру Герман Соловйов.

Також в зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук.

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