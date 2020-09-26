Помер один із курсантів, що вижили в катастрофі літака Ан-26

Мирослав Семенюк Розслідування 11:15, 26.09.2020 Оновлено: 12:01, 26.09.2020

Один із курсантів, які вижили під час авіакатастрофи Ан-26 біля Чугуєва, помер у реанімації лікарні Харкова.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, станом на 10:50 помер постраждалий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані.

Усього загинули 23 людини, одна особа постраждала, пошуки ще трьох осіб тривають.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що загиблими можна вважати 26 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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