Помер морпіх ЗСУ, поранений снайпером у червні

У військовому госпіталі 24 вересня помер 38-річний морський піхотинець ЗСУ Костянтин Оверко. Він зазнав важкого снайперського поранення ще 20 червня.

Про смерть Героя повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, нагадавши, що воїн ніс службу в 503 окремому батальйоні морської піхоти.

Волонтери наголосили, що весь цей час лікарі відчайдушно боролися за молодого воїна. Крім того, щомиті з ним поруч була мама. Сам чоловік також намагався скористатися кожним шансом прожити ще бодай один день, аби згодом стати на ноги.

Морпіх Оверко не зміг подолати наслідки поранення. Facebook 503 батальйону морської піхоти

"Якщо ви і досі думаєте, що війна десь далеко, то знайте – сьогодні вона прийшла у Запоріжжя, звідки родом Костянтин Оверко. Ворог у нас один. І через нього ми сьогодні знову оплакуємо воїна. Сьогодні війна забрала Костю. Світла пам'ять захисникові!" – написали у некролозі.

У пресслужбі 503 батальону морської піхоти, де служив Герой, висловили співчуття щодо його смерті та розповіли, що Оверко переніс понад 30 складних операцій. За даними "Українського мілітарного порталу", через поранення у воїна розвинувся жовчний перитоніт.

Герою Оверко було лише 38 років. Facebook 503 батальйону морської піхоти

"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Братику, ми помстимось! R.I.P." – написали побратими Героя.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 16 вересня на Донбасі від вибуху гранати загинув 29-річний військовослужбовець Збройних сил України Роман Червінський. Боєць входив до складу волинської бригади. Трагедія нібито трапилася через необережне поводження зі зброєю в бліндажі.