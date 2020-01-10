Помер бізнесмен, на якого скоїли замах підозрювані в справі Шеремета

У місті Косів, Івано-Франківська область, помер бізнесмен Михайло Чекурак, за замах на якого заарештували ексдобровольців Владислава та Інну Грищенків ("Буча" та "Пума").

Як пише видання "Курс", Чекурака не стало в четвер, 9 січня, приблизно о 18:30.

Зазначається, що причина цього невідома. Попередньо, під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Буде здійснена експертиза.

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Видання пише, що після затримання Грищенків бізнесмен перебував під державною охороною.

Адвокат подружжя Віталій Ковальчук повідомив, що Чекурак помер природною смертю. Йому був 61 рік, передає "Українська правда".

Нагадаємо, що Національна поліція України підозрює Владислава та Інну Грищенків у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада 2019 року співробітники МВС прийшли з обшуками до Інни Грищенко та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

Пізніше стало відомо, що поліція провела обшук і у відомій піцерії Pizza Veterano, а також за місцем проживання матері співзасновника закладу Дмитра Терещенка.

Засновник кафе Леонід Остальцев пояснив, що дії правоохоронців відбувалися у зв'язку із розслідуванням замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, пов'язаного з кримінальним світом.

Суд залишив під вартою Інну Грищенко за підозрою у замаху на вбивство бізнесмена.

На брифінгу з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці заявили про зв'язок "Пуми" з цією справою.

18 грудня стало відомо, що правоохоронці затримали організатора замаху на бізнесмена з Івано-Франківська Михайла Чекурака.

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