Запобігання теракту РФ в Харкові: СБУ вказали їх головну проблему

Найбільша проблема Служби безпеки України у її політичній заангажованості. Це заважає ефективній роботі цього правоохоронного органу.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Ця проблема загрожує і іншим гілкам правоохоронної системи, зазначив він.

"Це взагалі питання всієї правоохоронної діяльності, по убезпеченню громадян у боротьбі зі злочинністю, адже ці органи, зокрема СБУ, значно більше зорієнтовані на реалізацію політичних завдань і домовленостей, ніж на ситуацію, яка існує в державі", – пояснив він.

Шабовта визнає, що за останні роки СБУ зіткнулась із проблемами, які пов`язані із конфліктом на Сході України. Однак правоохоронці повинні працювати мовчазніше, зазначив експерт.

"Служба за останні роки зіткнулась із неймовірними труднощами у плані конфлікту на Сході і прогнозованим зростанням терористичних атак. Думаю, що за цей час напрацьовані технології пошуку потенційних носіїв загроз і способи протидії. Якщо взяти до уваги випадок у Харкові, де правоохоронці попередили теракт у метро, мені важко ставити під сумнів, що це дійсно відбулось. Але скажу, що протягом останніх місяців до виборів президента, СБУ робила заяви, що "очікуються теракти". Це викликає в мене питання. Впевнений, що такі служби мають поменше робити подібні заяви і працювати мовчазніше", – резюмував Шабовта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви та дестабілізація становища в країні перед виборами. Замовником кривавого злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина. В РФ пообіцяли чоловіку виплатити $15 000 за виконання злочину.

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