|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Запобігання теракту РФ в Харкові: СБУ вказали їх головну проблему

Читати матеріал російською

Найбільша проблема Служби безпеки України у її політичній заангажованості. Це заважає ефективній роботі цього правоохоронного органу.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Ця проблема загрожує і іншим гілкам правоохоронної системи, зазначив він.

"Це взагалі питання всієї правоохоронної діяльності, по убезпеченню громадян у боротьбі зі злочинністю, адже ці органи, зокрема СБУ, значно більше зорієнтовані на реалізацію політичних завдань і домовленостей, ніж на ситуацію, яка існує в державі", – пояснив він.

Новини
СБУ викрила на великому хабарі екс-радника з МВС

Шабовта визнає, що за останні роки СБУ зіткнулась із проблемами, які пов`язані із конфліктом на Сході України. Однак правоохоронці повинні працювати мовчазніше, зазначив експерт.

Запобігання теракту РФ в Харкові: СБУ вказали їх головну проблему

"Служба за останні роки зіткнулась із неймовірними труднощами у плані конфлікту на Сході і прогнозованим зростанням терористичних атак. Думаю, що за цей час напрацьовані технології пошуку потенційних носіїв загроз і способи протидії. Якщо взяти до уваги випадок у Харкові, де правоохоронці попередили теракт у метро, мені важко ставити під сумнів, що це дійсно відбулось. Але скажу, що протягом останніх місяців до виборів президента, СБУ робила заяви, що "очікуються теракти". Це викликає в мене питання. Впевнений, що такі служби мають поменше робити подібні заяви і працювати мовчазніше", – резюмував Шабовта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви та дестабілізація становища в країні перед виборами. Замовником кривавого злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина. В РФ пообіцяли чоловіку виплатити $15 000 за виконання злочину.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Шабовта
Місце
Україна
Теги
РосіяУкраїнаСБУтерактХарків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Самая большая проблема Службы безопасности Украины - это кризис жанра, хоть бы новое что придумали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки