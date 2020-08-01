"Полтавського терориста" Скрипника ліквідовано, – Геращенко

Роман Скрипник, який 23 липня при затриманні погрожував підірвати гранату і взяв в заручники поліцейського на Полтавщині, ліквідований правоохоронцями.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, 1 серпня близько 02:00 на околиці селища Опішня Зіньківського району під час розшуку Скрипника у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан Гума та виявив злочинця.

"У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім", – написав він.

За словами Геращенка, злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл.

Він додав, що заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим.

"У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за гратами. Але він сам обрав свій шлях", – підкреслив заступник глави МВС.

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