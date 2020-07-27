Полтавського 'терориста' не можуть знайти вже четверту добу: в поліції пояснили, в чому складність

На Полтавщині вже четверту добу триває розшук озброєного "терориста", який захопив у заручники поліцейського, а потім відпустив його і втік.

Як повідомляється на сайті Національної поліції Полтавської області, пошуки ускладнюються через персональні навички зловмисника і специфіки природного ландшафту Миргородського району (щоб подивитися фото і відео розшукових заходів, доскрольте до кінця новини).

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця

"На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавчанин має військову підготовку і навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що у нього є проблеми з психічним здоров'ям на тлі вживання наркотичних засобів", – йдеться в повідомленні.

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця

У розшуку задіяні співробітники поліції і Національної гвардії.

Романа Скрипника не можуть знайти четверту добу

Правоохоронці закликали громадян бути обережними і уникати контактів з незнайомими особами, а в разі будь-якої підозри – дзвонити в поліцію.

На Полтавщині четверту добу шукають Романа Скрипника, який захоплював в заручники правоохоронця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтаві 23 липня Роман Скрипник викрав автомобіль і погрожував поліції гранатою під час затримання. Він взяв у заручники одного з правоохоронців, однак пізніше відпустив його, а сам зник у лісі.