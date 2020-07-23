Полтавський викрадач із заручником їде в бік Києва: деталі НП
Полтавський викрадач із заручником їде в бік Києва. Колаж
Полтавський викрадач на машині із заручником прямує в бік Києва.
Його супроводжують поліцейські автомобілі. Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов на своїй сторінці в Telegram.
"Триває постійний контакт із керівниками силових органів області та України. Найголовніше – зберегти життя людей", – написав він.
За словами Синегубова, зловмисникові дали можливість виїхати за межі Полтави, щоби зберегти життя людей.
Полтавський викрадач їде в бік Києва Олег Синегубов у Telegram
Як писав OBOZREVATEL раніше:
у Полтаві під час спецоперації із затримання зловмисника, який викрав автомобіль, останній чинив опір і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік узяв у заручники співробітника поліції.
Міністр внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що зловмисника відпустили разом із заручником на наданому йому автомобілі.