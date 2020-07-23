Полтавський викрадач із заручником їде в бік Києва: деталі НП

Полтавський викрадач на машині із заручником прямує в бік Києва.

Його супроводжують поліцейські автомобілі. Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов на своїй сторінці в Telegram.

"Триває постійний контакт із керівниками силових органів області та України. Найголовніше – зберегти життя людей", – написав він.

За словами Синегубова, зловмисникові дали можливість виїхати за межі Полтави, щоби зберегти життя людей.

Полтавський викрадач їде в бік Києва Олег Синегубов у Telegram

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