Польща вигнала українку з ЄС: стали відомі деталі

Рішення про відмову у наданні дозволу на постійне проживання в ЄС для керівника фонду "Відкритий діалог" Людмили Козловської прийняв особисто глава Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Як повідомив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, рішення пов'язане з виниклими "серйозними сумнівами" щодо фінансування Фонду, передає RMF24.

"Глава Агентства внутрішньої безпеки, реалізуючи свої статутні обов'язки, видав негативний висновок на клопотання пані Людмили Козловської про надання їй дозволу на тривале проживання в ЄС. У результаті стосовно пані Людмили Козловської застосована заборона на в'їзд до Польщі та Європейського Союзу", - підтвердив він .

При цьому прес-секретар відмовився уточнити, що саме у фінансуванні фонду насторожило польську спецслужбу.

"В силу встановлених законом обмежень, а також поточного фінансового контролю, на даний момент детальна інформація з цього питання не може бути оголошена громадськості", - додав Жарин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Козловську видворили з Євросоюзу, стало відомо 15 серпня. Її чоловік, відомий польський громадський діяч Бартош Крамек, вважає, що польська влада таким чином помстилися йому за критику на її адресу.