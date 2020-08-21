Полковника розвідки спіймали на вивезенні боєприпасів із зони ООС. Фото

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Краматорську викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника у вивезенні боєприпасів з району проведення ООС.

Як повідомляється на офіційному сайті ДБР, полковник СЗР за вказівкою ексвійськовослужбовця Державної прикордонної служби незаконно вивозив боєприпаси з району ООС.

Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті "перевізники" зброї.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45, більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст.263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають розшукові дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

Боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби. dbr.gov.ua

Вкрадені боєприпаси зберігалися в орендованому гаражі у Сєвєродонецьку. dbr.gov.ua

Було вилучено ручну протитанкову гранату РПГ-22. dbr.gov.ua

Було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45 і більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62. dbr.gov.ua

Було вилучено 4 гранати РПГ-26, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1. dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій і Дніпропетровській областях на території колишніх міського клубу і дитячого табору знайшли величезні склади військової техніки, зброї, боєприпасів і вибухових речовин.