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Полковника розвідки спіймали на вивезенні боєприпасів із зони ООС. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
2,8 т.
ДБР викрило вивезення боєприпасів із району проведення ООС

ДБР викрило вивезення боєприпасів із району проведення ООС.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Краматорську викрили посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника у вивезенні боєприпасів з району проведення ООС.

Як повідомляється на офіційному сайті ДБР, полковник СЗР за вказівкою ексвійськовослужбовця Державної прикордонної служби незаконно вивозив боєприпаси з району ООС.

Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті "перевізники" зброї.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45, більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст.263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають розшукові дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

Боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби.

Боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби. dbr.gov.ua

Вкрадені боєприпаси зберігалися в орендованому гаражі у Сєвєродонецьку.

Вкрадені боєприпаси зберігалися в орендованому гаражі у Сєвєродонецьку. dbr.gov.ua

Було вилучено ручну протитанкову гранату РПГ-22.

Було вилучено ручну протитанкову гранату РПГ-22. dbr.gov.ua

Було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45 і більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62.

Було вилучено майже 6 000 патронів калібру 5.45 і більше ніж 4 000 набоїв калібром 7.62. dbr.gov.ua

Було вилучено 4 гранати РПГ-26, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Було вилучено 4 гранати РПГ-26, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1. dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій і Дніпропетровській областях на території колишніх міського клубу і дитячого табору знайшли величезні склади військової техніки, зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

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