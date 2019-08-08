Полковник, що розганяв Євромайдан, уникнув покарання: озвучена причина

Суд закрив кримінальне провадження проти ексзаступника начальника міськуправління міліції Харкова Олександра Гапури, обвинуваченого в розгоні місцевих активістів Євромайдану в 2014 році.

Його справу зупинили у зв'язку із закінченням терміну давності, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокуратуру Харківської області

Відповідне рішення 14 травня виніс суддя Віктор Єжов, задовольнивши клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності.

Ілюстрація. Євромайдан у Харкові УНІАН

Під час судового засідання прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Постраждалі залишили розгляд клопотання на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.

27 червня суд опублікував текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Ухвала мала набрати чинності "після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом, якщо така скарга була подана".

Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки провадження було закрито за строками давності.

Відзначимо, сторона звинувачення стверджувала, що колишній заступник начальника Харківського міського управління міліції Олександр Гапура наказав силою розігнати активістів під час мітингу біля входу в Академію внутрішніх військ МВС України, хоча бачив, що вони не озброєні.

Олександр Гапура УП

Як писав OBOZREVATEL, у ГПУ вважають, що перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна, Романа Сеника та Михайла Жизневського вбили на Євромайдані або провокатори, або переодягнені правоохоронці.

Раніше начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування злочинів проти протестувальників у 2013-2014 роках не завершилося через відсутність підтримки з боку керівництва України.

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