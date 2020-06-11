Полковник командування Повітряних сил ЗСУ Романов із дружиною загинули в ДТП

Полковник Повітряних Сил ЗСУ Романов Микола Вадимович загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Разом із ним у аварії загинула його дружина Тетяна Романова, повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що ДТП трапилася в середу, 10 червня.

"Микола Вадимович проходив службу у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Все своє життя присвятив службі у Збройних Силах, але, на жаль, воно трагічно обірвалося на 55-му році", – йдеться у повідомленні.

Про причини та місце скоєння ДТП не повідомлялося.

Полковник ЗСУ Романов Микола Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

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