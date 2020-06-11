Полковник командування Повітряних сил ЗСУ Романов із дружиною загинули в ДТП

Тимур Григоренко Розслідування 11:35, 11.06.2020 Оновлено: 12:20, 11.06.2020

Полковник Повітряних Сил ЗСУ Романов Микола Вадимович загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Разом із ним у аварії загинула його дружина Тетяна Романова, повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що ДТП трапилася в середу, 10 червня.

"Микола Вадимович проходив службу у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України. Все своє життя присвятив службі у Збройних Силах, але, на жаль, воно трагічно обірвалося на 55-му році", – йдеться у повідомленні.

Про причини та місце скоєння ДТП не повідомлялося.

Полковник ЗСУ Романов Микола
Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині поліція знайшла тіло зниклого 24-річного бійця Національної гвардії України, який брав участь у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, жителя Кагарлика – Богдана Хамаздіра.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: воду намагаються "вичавити" з України, а людей взяли в заручники

Сенцов звернувся з потужним закликом до Зеленського через справу Шеремета

"У реанімації дали підписати відмову від лікування". Відверта розповідь вдови волонтера Віталія Панича

У конгресі США Росію захотіли визнати спонсором тероризму: оприлюднено доповідь

У прокуратурі Нідерландів визнали наявність військ Росії на Донбасі