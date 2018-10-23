Поліція знала з перших хвилин: спливла скандальна інформація щодо бійні в Керчі

Студентки політехнічного коледжу в Керчі одразу після вибуху звернулися до місцевого райвідділу, але перед ними зачинили двері, не повіривши в те, що сталося.

Про це розповів студент із Санкт-Петербурга Данило П'ятков у співтоваристві "Шукаю тебе. Керч", передає RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Керч. Наша служба и опасна и трудна. Автор із Пітера, вчиться в політеху. Суть поста це, правда, не змінює", - зазначає блогер.

Зокрема, в повідомленні про теракт сказано, що дівчатка після вибуху перелізли через паркан і побігли до третього райвідділу.

"Де розповіли, що в політеху чули вибухи і стрілянину, а там їм не повірили і зачинили двері прямо перед обличчям. Так і живемо", - розповів автор.

У коментарях користувачі заявили, що правоохоронці якраз повірили студенткам, тому двері перед носом і зачинили.

"По-моєму, дуже навіть повірили. Тому й двері закрили. І забарикадувалися ще, мабуть. Що вони, дебіли, бігти туди, де стріляють?! Ось якщо б пенсіонер із плакатом - це так. Це ми зараз як ух", - пояснили в мережі.

"Це Росія", "А що ви хотіли, вам окупанти всюди відчинятимуть двері і будуть кланятися перед вами, вас будуть мати як власних, звикайте. Ви самі цього хотіли і заслуговуєте, щоб із вами поводилися, як зі свинотряпками", - додали коментатори.

Керч

наша служба и опасна и трудна

Автор з Пітера, вчиться в політесі

суть поста, це правда, не змінює pic.twitter.com/9hqqasm88i - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті бійні в Керчі 17 жовтня загинула 21 людина. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс до навчального закладу зброю і саморобні вибухові пристрої.

Навколо теракту вже неодноразово спалахували скандали. Так, наприклад, у Росії видалили відео стрілянини і вибуху, що було зафільмовано камерами спостереження. На записах було видно, як Росляков контактував кілька разів з однією людиною.