Поліція знайшла величезну партію конопель в полі на Буковині: фото і відео "улову"

У Чернівецькій області в селі Костичани Новоселицького району правоохоронцями було знайдено близько 9300 кущів конопель.

Як інформують поліцейські, десять незаконних посівів нарковмісних рослин були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів.

Поліцейські залучили прилади аеророзвідки для обстеження території. Також були задіяні силовики КОРД. Коноплю знайшли на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Десять ділянок з коноплями знаходилися приблизно на відстані 100 метрів один від одного.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

В поле на Буковині знайшли коноплю cv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ перекрили найбільший канал контрабанди сигарет з України в країни Європейського союзу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!