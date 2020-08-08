Поліція знайшла сліди "прослуховування" в квартирі журналіста Ткача. Фото

Над квартирою українського журналіста Михайла Ткача, який заявив про "прослуховування", поліція виявила в стелі "отвір" довжиною не менше ніж 60 см.

Про це в Facebook написала журналістка Наталія Седлецька, зазначивши, що житло Ткача розташоване на останньому поверсі. До того ж над квартирою розташоване горище, до якого є вільний доступ.

"На виклик прибув спочатку поліцейський патруль, а потім слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділу Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялися на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. І поїхали. Тобто "глибше" не шукали", – повідомила Седлецька.

Поліція в квартирі журналіста Ткача

Вона додала, що просили поліцію забезпечити охорону горища, щоб зберегти можливі докази, але їм було відмовлено.

"Нам сказали далі звертатись вже у райвідділок і там запитувати, чи за нашою заявою відкрили кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі тощо. Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів, – зазначила журналістка.

Ткач написав заяву в поліцію

Поліція у квартирі журналіста

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою".