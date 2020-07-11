Поліція знайшла гроші, вкрадені під час нападу на авто "Укрпошти" на Полтавщині

Марина Погорілко Розслідування 22:07, 11.07.2020

Співробітники Нацполіції знайшли гроші в розмірі понад 2,75 млн гривень, вкрадені під час нападу на інкасаторів "Укрпошти" на Полтавщині, а також пістолет охоронця, який прихопили з собою озброєні розбійники.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, після всіх передбачених законом процедур гроші повернуться "Укрпошті" і будуть доставлені адресатам.

Він також зазначив, що чотири людини – троє, які безпосередньо виконували злочин, та один пособник – затримані, тривають пошуки ще одного, який був навідником і підбурювачем. Його особу вже встановили.

Поліція знайшла гроші, вкрадені в "Укрпошти".
Facebook Антона Геращенка
Поліція знайшла гроші, вкрадені в "Укрпошти".
Facebook Антона Геращенка
Поліція знайшла гроші, вкрадені в "Укрпошти".
Facebook Антона Геращенка

Водночас за повідомленням на офіційному сайті Нацполіції України, Жовтневий районний суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави. Ще один очікує рішення суду.

Суд обрав запобіжний захід затриманим.
Офіційний сайт Нацполіції
Суд обрав запобіжний захід затриманим.
Офіційний сайт Нацполіції
Суд обрав запобіжний захід затриманим.
Офіційний сайт Нацполіції

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