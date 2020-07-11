Поліція знайшла гроші, вкрадені під час нападу на авто "Укрпошти" на Полтавщині
Співробітники Нацполіції знайшли гроші в розмірі понад 2,75 млн гривень, вкрадені під час нападу на інкасаторів "Укрпошти" на Полтавщині, а також пістолет охоронця, який прихопили з собою озброєні розбійники.
Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, після всіх передбачених законом процедур гроші повернуться "Укрпошті" і будуть доставлені адресатам.
Він також зазначив, що чотири людини – троє, які безпосередньо виконували злочин, та один пособник – затримані, тривають пошуки ще одного, який був навідником і підбурювачем. Його особу вже встановили.
Водночас за повідомленням на офіційному сайті Нацполіції України, Жовтневий районний суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави. Ще один очікує рішення суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пограбування сталося 7 липня близько села Тишки. Нападники підірвали машину і викрали понад 2,75 млн гривень і табельний пістолет охоронця
10 липня поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.