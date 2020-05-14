Співробітники кіберполіції в Чернівецькій області викрили двох братів, які викрадали дані користувачів із відомих сайтів і продавали їх.

Як повідомляється на сайті Нацполіції України, внаслідок їхніх дій постраждали понад 1,5 млн користувачів із різних країн.

pixabay.com

Викрадені дані хакери продавали на закритих форумах і в месенджерах.

"За допомогою шкідливого програмного забезпечення брати втручалися в роботу автоматизованих систем. Програма підбирала логіни і паролі до облікових записів популярних у всьому світі інтернет-ресурсів. Отримані файли з конфіденційною інформацією зловмисники продавали на закритих хакерських форумах, а також у месенджерах. Крім того, з акаунтів, на яких був активний грошовий баланс, частково виводилися кошти на підконтрольні банківські рахунки", – відзначили в поліції.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких були вилучені комп'ютери, а також виявлені 55 тисяч файлів, в яких перебувало понад 1,5 мільйона облікових записів громадян різних країн.

Протягом 2019 року фігуранти "заробили" близько мільйона гривень.

Йде досудове розслідування за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК. Підозрюваним загрожує до шести років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розслідує масштабний витік персональних даних українців. Громадяни вважають, що це сталося через нібито злам державного мобільного додатка "Дія", однак правоохоронці цю версію спростували.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!