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Поліція зловила вбивць, які напали на сім'ю на Вінничині: фото та відео спецоперації

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У Києві в ніч на неділю, 17 березня, співробітники поліції затримали двох із трьох злочинців, які вчинили розбійний напад на приватне домоволодіння подружжя в Шаргородському районі Вінницької області.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін. У зв'язку зі злочином, як зазначив він, у п'яти областях України одночасно була введена в дію операція "Сирена".

Під час нападу потерпілому вдалося звільнитися й наздогнати злочинців, які завдали йому смертельного поранення з вогнепальної зброї.

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"У Вінницькій області сьогодні [17 березня] батьки і дружина поховали потерпілого хлопця, який тільки 2 березня 2019 року одружився", — написав перший заступник голови Нацполіції.

"Без перерви на відпочинок одночасно працювали сотні поліцейських у різних областях, підрозділи кримінальної поліції ГУНП Вінницької області, працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України, спецпідрозділу "Корд", — розповів він.

Затриманими виявилися організатор і "навідник" — житель Вінницької області, 1987 року народження, а також співучасник 1995 року народження.

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Поліція зловила вбивць, які напали на сім'ю на Вінничині: фото та відео спецоперації

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Поліція зловила вбивць, які напали на сім'ю на Вінничині: фото та відео спецоперації

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Поліція зловила вбивць, які напали на сім'ю на Вінничині: фото та відео спецоперації

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Поліція зловила вбивць, які напали на сім'ю на Вінничині: фото та відео спецоперації

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Наразі тривають пошуки останнього — Вариводи Степана Михайловича, 21.07.1989 року народження", — повідомив Аброськін.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні затримали небезпечного вбивцю з Росії, якого розшукував Інтерпол.

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Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Теги
Національна поліція Українифотографиивидеовбивствозатримання
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