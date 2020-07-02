Поліція заявила про готовність передати справу Шеремета до суду й уточнила умову

Початок розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в суді залежить від сторони захисту й самих підозрюваних.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України. Правоохоронці нагадали, що з моменту завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні пройшло більш ніж місяць.

Зазначається, що слідство не буде обмежувати підозрюваних у справі і їхніх адвокатів у часі на ознайомлення з матеріалами.

"42 дні пройшло з моменту завершення досудового розслідування у провадженні за фактом убивства Павла Шеремета й відкриття матеріалів підозрюваним і їхнім захисникам. Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить винятково від того, коли адвокати підозрюваних завершать ознайомлюватися з матеріалами", – підкреслили в НПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що журналіста Павла Шеремета вбили для загострення соціально-політичної ситуації в країні. За його словами, організаторів "надихнула" справа Гонгадзе.