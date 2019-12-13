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13 грудня • оновлено в 22:11
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Поліція затримала депутата, що вибивав "борги" на Херсонщині: відео

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Поліція затримала депутата Херсонської обласної ради за підозрою у вимаганні більше 200 тисяч гривень боргу.

Він зі спільниками організував схему вибивання неіснуючих "боргів" із працівників приватного підприємства. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Херсонщині працівники поліції викрили злочинну групу осіб, яка займалася вибиванням неіснуючих боргів із громадян. Контролював її діяльність депутат обласної ради. В основному жертвами були громадяни, які працювали на приватному підприємстві, директором якого і був депутат обласної ради", – кажуть у відомстві.

Поліція затримала депутата, який вимагав "борги"

Поліція затримала депутата, який вимагав "борги"

npu.gov.ua

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Обшуки в Антіна Мухарського: артист повідомив про вибиті двері в квартиру

Правоохоронці встановили, що фігуранти кримінального провадження вимагали від одного з працівників повернення 200 тисяч гривень неіснуючого боргу. В рахунок частини боргу підозрювані заволоділи автомобілями потерпілого.

Поліція затримала депутата, що вибивав "борги" на Херсонщині: відео

Кадр із відео

Під час передачі 100 тисяч гривень як частини боргу правоохоронці затримали депутата обласної ради.

Поліція затримала депутата, що вибивав "борги" на Херсонщині: відео

Кадр із відео

Поліція затримала депутата, що вибивав "борги" на Херсонщині: відео

Кадр із відео

На території Херсонської області, зокрема, в домоволодінні затриманого, провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили речі і документи, що підтверджують вчинення злочину.

Поліція затримала депутата, що вибивав "борги" на Херсонщині: відео

Кадр із відео

Вирішується питання про повідомлення основному фігуранту про підозру за ст. 189 (вимагання) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мерію Одеси нагрянули з обшуками. Стали відомі деталі події.

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Місце
Україна Харків
Теги
поліція Національна поліція України
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Pooh Vini
Pooh Vini
Нельзя назвать человека виновным в преступлении,кроме как по ариноаору суда. Или как то так. Ну задержали...а если они пришли (вымогательство...см. Вики,отдельная тема) за принадлежащими деньгами!? Трэш!
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