Поліція закрила справу про загибель Тимчука: нардеп наклав на себе руки

Карина Бондаренко Розслідування 12:23, 25.08.2020 Оновлено: 12:52, 25.08.2020

Національна поліція України закрила кримінальну справу про загибель координатора групи "Інформаційний опір", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит "Українських Новин". Справа розслідувалася за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.

Її закрили 12 грудня 2019 року через встановлення відсутності події кримінального правопорушення. Це означає, що вбивства не було, а поліція визнала самогубство нардепа. Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.

Фрагмент відповіді на запит у поліцію про справу Тимчука опублікували в Telegram-каналі "UN - сливы и груши".

Запит у поліцію про справу Тимчука
"UN - сливы и груши" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Києві 19 червня 2019 року було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний опір", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

  • Правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.

  • Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.

  • У коментарі OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.

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