Поліція закрила справу про загибель Тимчука: нардеп наклав на себе руки
Національна поліція України закрила кримінальну справу про загибель координатора групи "Інформаційний опір", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит "Українських Новин". Справа розслідувалася за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.
Її закрили 12 грудня 2019 року через встановлення відсутності події кримінального правопорушення. Це означає, що вбивства не було, а поліція визнала самогубство нардепа. Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.
Фрагмент відповіді на запит у поліцію про справу Тимчука опублікували в Telegram-каналі "UN - сливы и груши".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Києві 19 червня 2019 року було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний опір", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.
Правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.
Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.
У коментарі OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.