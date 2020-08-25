Поліція закрила справу про загибель Тимчука: нардеп наклав на себе руки

Національна поліція України закрила кримінальну справу про загибель координатора групи "Інформаційний опір", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит "Українських Новин". Справа розслідувалася за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.

Її закрили 12 грудня 2019 року через встановлення відсутності події кримінального правопорушення. Це означає, що вбивства не було, а поліція визнала самогубство нардепа. Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.

Фрагмент відповіді на запит у поліцію про справу Тимчука опублікували в Telegram-каналі "UN - сливы и груши".

Запит у поліцію про справу Тимчука "UN - сливы и груши" в Telegram

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