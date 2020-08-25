Поліція закрила справу про загибель нардепа Тимчука

Кримінальна справа розслідувалася як умисне вбивство
Її закрили у зв'язку з відсутністю факту кримінального правопорушення
Рішення не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою
Поліція закрила справу про загибель нардепа Дмитра Тимчука. Фокус
Національна поліція України закрила кримінальну справу про загибель координатора групи "Інформаційний опір", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит "Українських Новин". Справа розслідувалася за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася.
Її закрили 12 грудня 2019 року у зв'язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення. Рішення про закриття справи не скасовувалося ні судом, ні прокуратурою.
Фрагмент відповіді на запит у поліцію про справу Тимчука опублікували в Telegram-каналі "UN - сливы и груши".
Запит у поліцію про справу Тимчука "UN - сливы и груши" в Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Києві 19 червня 2019 року було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний опір", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.
Правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.
Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.
У коментарі OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.
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