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18 квітня • оновлено в 23:12
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Поліція затримала двох винуватців пожеж на Київщині: фото

5.6т
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Поліція Київщини затримала двох чоловіків, які можуть бути причетними до підпалу сухостою на березі річки Ірпінь.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили цих осіб та доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі.

Зазначається, що підозрювані – 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їх транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.

Затримання винних у пожежі на Київщині

Затримання винних у пожежі на Київщині

Пресслужба Нацполіції

Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Чоловікам, у разі доведення провини, наразі загрожує штраф від 98 до 153 тисяч гривень або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Затримання винних у пожежі на Київщині

Затримання винних у пожежі на Київщині

Пресслужба Нацполіції

Затримання винних у пожежі на Київщині

Затримання винних у пожежі на Київщині

Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція Київської області розшукує двох громадян, які навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа Національна поліція України
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Julius Evola
Julius Evola
Ахаха. Какое же все нелепое в дуркаине
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
О том,кто купил им мотороллеры история умалчивает
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не надо наказания. Отдайте тем, у кого дома сгорели.
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