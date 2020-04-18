Поліція затримала двох винуватців пожеж на Київщині: фото

Поліція Київщини затримала двох чоловіків, які можуть бути причетними до підпалу сухостою на березі річки Ірпінь.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили цих осіб та доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі.

Зазначається, що підозрювані – 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їх транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.

Затримання винних у пожежі на Київщині Пресслужба Нацполіції

Наразі вирішується питання про оголошення підозри. Чоловікам, у разі доведення провини, наразі загрожує штраф від 98 до 153 тисяч гривень або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Затримання винних у пожежі на Київщині Пресслужба Нацполіції

Затримання винних у пожежі на Київщині Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція Київської області розшукує двох громадян, які навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

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