Поліція визнала дивну загибель в будинку Кожари вбивством

Загибель підприємця Сергія Старицького в будинку ексглави Леоніда Кожари перекваліфікували на умисне вбивство.

Про це повідомили в пресслужбі поліції. Спочатку справа розслідувалася як самогубство.

"Попередньо встановлено, що в будинку знаходилися три людини: чоловік і жінка і їхній гість. Всі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря.

В даний час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити з життям. За погодженням з прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство - ч.1 ст.115 КК України", – розповіли в поліції.

Сергій Старицький

Як писав OBOZREVATEL, Старицький раніше був головою правління телеканалу "Інтер". Також він довгий час працював в сфері міжнародних та комерційних зв'язків.

У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера.

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