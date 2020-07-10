Поліція спіймала підозрюваних у пограбуванні авто "Укрпошти" на Полтавщині

Дарина Дурова Розслідування 18:30, 10.07.2020 Оновлено: 18:44, 10.07.2020

Поліція в п'ятницю, 10 липня, затримала трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook. Як написав він, затримані "обґрунтовано підозрюються" в злочині.

"Поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину в якості навідників і пособників", – зазначив Геращенко.

Постраждала машина "Укрпошти"
Facebook / Антон Геращенко

Він додав, що водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі знаходиться в реанімації.

Постраждала машина "Укрпошти"
Facebook / Антон Геращенко
Скріншот

Нагадаємо, пограбування сталося 7 липня біля села Тишки. Нападники підірвали машину й викрали понад 2,75 млн гривень і табельний пістолет охоронця.

У результаті розбійного нападу постраждали двоє осіб, які знаходилися в автомобілі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Деснянському районі Києва відбувся напад на відділення "Укрпошти". Злочинець відкрив вогонь із короткоствольної зброї та зажадав від співробітників відділення віддати йому всі гроші.

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