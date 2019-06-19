"Ідеальний злочин": загадкове зникнення 11-річної дівчинки на Одещині обростає страшними подробицями

Одеську область розбурхало загадкове зникнення 11-річної Даші Лук'яненко. Востаннє дівчинку бачили ще 13 червня.

Справа з кожним днем обростає чутками. А волонтери в розгубленості – ніяких слідів зниклої дитини. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Дорогою Даша вела прямий ефір у соцмережі. Кіберполіція шукає сліди відео.

Місцеві жителі чули жахливий крик.

Поліція декілька разів обійшла все навколо, але слідів так і не виявила.

Покарають шантажиста

"Слідчі дії тривають. З Києва прибули поліцейські. Справа обростає чутками, які можуть нашкодити людям і розслідуванню. Зараз важливо не перешкодити завершенню пошуків", – повідомила OBOZREVATEL учасник організації "Кращі люди Одеси" Наталія Дещікова.

Зникла Даша Лук'яненко Нацполіція

Тим часом, на горі батьків вже намагаються нажитися аферисти. Затримано чоловіка, який зателефонував мамі Даші та вимагав викуп у 10 тисяч доларів за повернення дочки.

Його затримала поліція. Чоловік повідомив, що про це його попросили друзі, які перебувають у місцях позбавлення волі. Та й 24-річний затриманий не раз був судимий за тяжкі злочини.

Шахрай, який шантажував маму Даші Нацполіція

З'являється дивна інформація

Також у соцмережах з'явилося фото ВАЗа сірого кольору. Нібито саме його підозрюють у викраденні дитини. Однак у поліції Одеської області ні підтвердити, ні спростувати ці дані не змогли.

Не підтверджують інформацію про ВАЗ і волонтери. "Ні, це неправда, це вже хтось поширює фейк", – каже учасник "Кращі люди Одеси" Сергій Крайм.

Нагадаємо, що 13 червня приблизно о 14-й годині Даша Лук'яненко вийшла з місцевого базару села Іванівка, де працює її мама, і відправилася в школу на заняття з танців. До школи дівчинка не дійшла. Батьки о 9-й вечора підняли тривогу і звернулися в поліцію.

Даша з рідними Facebook Сергія Лук'яненка

Почули моторошний крик

Також стало відомо, що дитина могла зникнути на середині шляху. Місцеві жителі в цей час почули гучний крик, але вийшовши на вулицю, нікого не побачили. Вони підозрюють, що Дашу могли викрасти в цей момент.

"Так, я сам розмовляв із цими людьми. Там чоловік розповів, що почув несамовитий чи то дитячий, чи то жіночий крик. Він подумав, що бродячі собаки на когось напали. Поки взяв лопату, поки вийшов, вже нікого не було. Він обшукав все навколо, але нікого не знайшов. Це ж підтвердила інша сусідка, і нотаріус, яка працює в будівлі поряд", – повідомив нам Крайм.

На середині шляху Даша зникла Facebook В'ячеслава Аброськіна

Могла вести прямий ефір

Дорогою дівчинка могла вести і прямий ефір в своєму Instagram. "Це бачили дві дівчинки, які йшли недалеко від неї. Допитали свідків, які бачили це відео, воно обірвалося, коли Дашу хтось гукнув і вона обернулася. На жаль, саме відео Даша зберегти не встигла. Зараз кіберполіція намагається його відновити", – пояснив Крайм.

Даша в день зникнення була одягнена у футболку з фламінго Нацполіція

Під час пошуків натрапили на незареєстровану свіжовикопану могилу на кладовищі. У ній поліцейські виявили останки людини, але до пошуків зниклої дівчинки вони відношення не мають. Це було тіло чоловіка без певного місця проживання. Зараз правоохоронці з'ясовують як воно там опинилося.

Також під час пошуків на узбіччі волонтери виявили частину пальця дорослої людини. Він був загорнутий у великий целофановий кульок, в якому також лежав чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами. Страшну знахідку передали в поліцію. Не ясно, чи пов'язано це зі зникненням Даші.

Поліція розшукує дівчинку Нацполіція

А поки волонтери розгублені, тому що нової інформації немає.

"Начебто ідеальний злочин, ніяких слідів, ніякої інформації. Поліція декілька разів вже обійшла і обшукала все навколо – нічого", – з відчаєм розповідає волонтер.

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