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10 травня • оновлено в 22:28
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Поліція запросила особисту інформацію про єврейську громаду на Івано-Франківщині

3.2т
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Поліція нібито зажадала у керівників єврейської громади міста Коломия Івано-Франківської області надати списки всіх членів спільноти з адресами та номерами мобільних телефонів.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив директор Українського єврейського центру Едуард Долинський. Він опублікував фотокопію відповідного звернення до глави єврейської громади міста Якова Заліщикера.

Ілюстрація

Ілюстрація

mediavista.com.ua

Поліція запросила особисту інформацію про єврейську громаду на Івано-Франківщині

facebook.com/eduard.dolinsky

Поліцейські також просять копію статуту та перелік студентів єврейської національності у вишах Коломиї.

"Глава громади культурно відповів поліції, що статут є в держреєстрі, що релігійні громади відділені від держави, а персональні дані членів громади можуть надати тільки в разі зареєстрованих кримінальних справ", – написав Долинський.

Поліція запросила особисту інформацію про єврейську громаду на Івано-Франківщині

facebook.com/eduard.dolinsky

Як писав OBOZREVATEL, у січні в Умані озброєний ножами та палицями натовп невідомих побив євреїв. Подія трапилася близько опівночі біля могили рабина Нахмана.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
фотографии Національна поліція України
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Думаю этот список, нужен для обновления правительства! "Титульные" за 6 лет после революции Дельных кадров не смогли дать.
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0
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
О как, а рашинским националистам тоже такое письмо направили?
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
"...общине на Ивано-Франковщине" ....Почему НА Ивано-Франковщине правильно писать, а НА Украине не правильно?
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