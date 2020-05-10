Поліція запросила особисту інформацію про єврейську громаду на Івано-Франківщині

Поліція нібито зажадала у керівників єврейської громади міста Коломия Івано-Франківської області надати списки всіх членів спільноти з адресами та номерами мобільних телефонів.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив директор Українського єврейського центру Едуард Долинський. Він опублікував фотокопію відповідного звернення до глави єврейської громади міста Якова Заліщикера.
Ілюстрація
mediavista.com.ua
facebook.com/eduard.dolinsky
Поліцейські також просять копію статуту та перелік студентів єврейської національності у вишах Коломиї.
"Глава громади культурно відповів поліції, що статут є в держреєстрі, що релігійні громади відділені від держави, а персональні дані членів громади можуть надати тільки в разі зареєстрованих кримінальних справ", – написав Долинський.
facebook.com/eduard.dolinsky
Як писав OBOZREVATEL, у січні в Умані озброєний ножами та палицями натовп невідомих побив євреїв. Подія трапилася близько опівночі біля могили рабина Нахмана.
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